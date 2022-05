Xhaka: «Não merecemos a Champions, precisamos de gente com tomates para jogar aqui»

Os spurs estão no quarto lugar, o último com acesso à liga milionária, com 68 pontos, contra os 66 do Arsenal.

Granit Xhaka foi a voz da desilusão mas também, como um dos capitães de equipa do Arsenal, falou aberta e duramente sobre a gestão dos gunners. Para o suíço, faltam homens de coragem."Se alguém não está preparado para o jogo, então que fique em casa. É tão simples quanto isso. Podes ter 30 ou 35 anos, podes ter 10 ou podes ter 18. Se não estás preparado e estás nervoso, fica no banco, fica em casa. Não venham para aqui. Precisamos de gente que tenha tomates para jogar aqui", deixou claro à Sky Sports depois do saire dos londrinos (2-0) na casa do Newcastle que deixa o rival Tottenham na frente na luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima época e numa altura em que existe apenas uma jornada por disputar na Premier League.Xhaka foi titular e mostrou o desagrado com o que viu em St. James's Park. "É difícil encontrar as palavras certas. Do primeiro minuto ao 90, não merecíamos estar em campo. Não posso explicar porquê. Não cumprimos o plano de jogo, não ouvimos o treinador. O que aconteceu foi um desempenho desastroso. Não merecemos jogar a Liga dos Campeões ou mesmo a Liga Europa. É muito difícil aceitar isto neste momento", frisou o jogador, de 29 anos, que está na sexta época no Arsenal e que viu Odegaard entrar com a braçadeira pelos gunners de início.