Yannick Bolasie (lembra-se dele?) assina contrato com o Swansea por... dois meses

Sem clube desde que finalizou o vínculo que tinha com os turcos do Çaykur Rizespor no final da temporada passada, o congolês Yannick Bolasie está de volta ao futebol inglês, agora para representar Swansea. O mais curioso de tudo é que o extremo, de 34 anos, assinou um contrato válido apenas por dois meses, o que fará com que tenha apenas vínculo até finais de janeiro, altura na qual fecha o mercado de inverno.Antigo jogador do Sporting, Yannick Bolasie notabilizou-se na Premier League ao serviço de Crystal Palace e Everton, clubes pelos quais totalizou 162 encontros no principal escalão do futebol inglês. Agora irá jogar no Championship, ao serviço de um Swansea que está na 17.ª posição.