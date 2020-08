Yayá Toure sobre Guardiola: «No Barcelona ou no Real Madrid teria problemas»

O inesperado afastamento do Manchester City às mãos do Lyon na Liga dos Campeões já valeu a Pep Guardiola um rol de críticas, a última foi de Yaya Touré, ex-jogador do Barcelona e dos citizens que atualmente se encontra desempregado.





O médio natural da Costa do Marfim, de 37 anos, não tem dúvidas que Guardiola está ao nível de treinadores como Jurgen Klopp ou Zidane, mas lembra, em declarações à BBC, que o catalão "foi contratado para ganhar a Champions e ainda não o conseguiu."Touré acrescenta que se estes registos de Guardiola no City acontecessem no Barcelona ou no Real Madrid o treinador "teria problemas".Touré, recorde-se, não esteve entre as primeiras escolhas de Guardiola durante a sua passagem pelo City, pois o técnico considerava que o jogador não se apresentava em forma. A relação de ambos teve altos e baixos; o médio acabou por sair em 2018.