Yuri Alberto pode juntar-se à alcateia do Wolverhampton

Yuri Alberto, jogador do Corinthians, está na mira dos ingleses do Wolverhampton. A formação pretende resgatar o médio ofensivo por empréstimo até final da presente temporada.

De acordo com a imprensa ingles,a o treinador Gary O'Neil não está particularmente satisfeito com as prestações do brasileiro Matheus Cunha e pretende alternativas.

Recorde-se que Yuri Alberto chegou ao Corinthians em julho de 2022. Tem 95 partidas pelo clube paulista, coroadas com 26 golos e 11 assistências.