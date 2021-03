Yuri Ribeiro de saída do Nottingham Forest

A passagem de Yuri Ribeiro pelo Nottingham Forest deve terminar no final da temporada. Record sabe que o lateral, que se encontra em final de contrato com o emblema inglês, tem vindo a receber abordagens de vários países, incluindo Portugal, e não deve continuar em terras de Sua Majestade. Depois de duas temporadas ao serviço do Nottingham Forest, onde tem sido titular de forma regular, o jogador pretende ingressar num campeonato de primeira divisão. Como a subida do Forest esta época, ao contrário do que sucedeu em 2019/20, é já uma miragem, Yuri Ribeiro, de 24 anos, não deverá prolongar o vínculo com a equipa liderada por Chris Hughton.





Recorde-se que o Nottingham Forest foi a primeira experiência do jogador fora de Portugal. No futebol nacional, além do Benfica, Yuri Ribeiro já representou o Rio Ave por empréstimo das águias, numa época em que foi utilizado em 29 jogos e apontou um golo, tendo ajudado a equipa a chegar ao quinto lugar do campeonato. Uma temporada que serviu para voltar à Luz e a ser aposta na equipa principal, num ano em que as coisas não correram bem - fez apenas sete encontros -, tendo acabado por mudar-se para o Nottingham Forest, equipa do segundo escalão do futebol inglês. Um ciclo que se aproxima do fim, apurou o nosso jornal, numa altura em que falta decidir qual o destino do jogador minhoto.