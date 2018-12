Zidane tem proposta para treinar Manchester United

Zidane tem uma proposta para treinar o Manchester United, avança o 'As'. O treinador francês encabeça a lista de pretendidos para a mudança de projeto no clube inglês após a saída de José Mourinho , numa altura em que os red devils já anunciaram a contratação de Solsjkaer para comandar a equipa até ao final da temporada O ex-treinador do Real Madrid está disposto a aceitar a oferta. Zidane deixou o comando técnico da equipa merengue no final da temporada passada após a conquista de três Ligas dos Campeões consecutivas e não treina desde então. O francês não pretende voltar ao ativo antes de junho e essa será a razão pela qual não assume de imediato o cargo, apesar da insistência de Edward Woodward, vice-presidente executivo do United, acrescenta o jornal espanhol.A Zidane agrada a hipótese de estar num palco como a Premier League e aos responsáveis do Manchester United agrada a capacidade de Zidane em colocar as estrelas a jogar em prol do coletivo.O 'As' refere ainda que Zidane tem dois grandes objetivos na carreira: treinar a Juventus e a seleção francesa. No entanto, ambas são, neste momento, impensáveis face ao bom momento das duas equipas e face à relação de proximidade que mantém com Allegri e Deschamps, respetivamente.