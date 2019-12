Özil a um passo de rumar à Turquia por empréstimo

O fim da linha de Mesut Özil no Arsenal está próximo de acontecer, de acordo com o que noticia o 'Calciomercato'. O virtuoso internacional alemão, de ascendência turca, deverá deixar os gunners por empréstimo e rumar ao Fenerbahçe.





Özil tem sido afastado as opções desde o início da temporada, especialmente com Unai Emery ao leme da formação londrina. Esta temporada, o médio de 31 anos soma apenas 11 presenças oficiais e ainda sem qualquer golo apontado.Nas últimas semanas, o campeão do Mundo em 2014 viu-se envolvido numa polémica que o levou a ser banido do PES2020 na China depois de o futebolista ter criticado o governo chinês por perseguição étnica à minoria étnica de origem muçulmana uigur.