Özil disse que preferia retirar-se do que jogar no Tottenham e Mourinho não o deixou sem resposta

Mesut Özil promoveu uma sessão de perguntas e respostas na sua conta oficial do Twitter que continua a dar que falar. Além da comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi, o internacional alemão, que termina contrato com o Arsenal no final da época, foi questionado sobre se preferia retirar-se do futebol ou assinar pelo Tottenham - o maior rival do Arsenal - e deu uma resposta contundente: "Pergunta fácil. Retirar-me!".



Ora, a posição do médio de 32 anos não passou despercebida à imprensa inglesa, que esta terça-feira confrontou precisamente o treinador do Tottenham, José Mourinho. E o português reagiu bem ao seu estilo. "Quem lhe disse que o Tottenham estaria interessado em contratá-lo?", atirou o Special One, na antevisão ao encontro dos spurs com o Fulham.



Recorde-se que Mourinho treinou Özil durante três épocas no Real Madrid, entre 2010 e 2013. Na mesma sessão de perguntas e respostas, o alemão garantiu que não pensa retirar-se para já e até deixou pistas sobre o futuro. "Há dois países em que quero jogar futebol antes de me retirar: Turquia e Estados Unidos. Se for para a Turquia, só poderá ser para o Fenerbahçe", respondeu Özil a outro fã.