Özil não joga pelo Arsenal desde março mas continua a receber bónus milionários

Em Setembro, o Arsenal pagou a Mesut Ozil um bónus de lealdade de quase nove milhões de euros (8,8), apesar do jogador não ter futuro no clube. A informação foi avançada pelo ‘The Athletic’ e causou grande indignação junto dos adeptos dos gunners.





O internacional alemão, de 31 anos, não disputa um jogo oficial pelo Arsenal desde 7 de Março, mas é o jogador mais bem pago do plantel inglês. Aufere cerca de 365 mil euros por semana e continua a receber todos os prémios que estão contratualmente estabelecidos, caso do bónus de lealdade.O Arsenal tentou colocar Ozil noutro clube durante o mercado de transferências deste defeso, mas não surgiu nenhum interessado que suportasse o "pesado" ordenado do médio. Formado no Schalke, Ozil está no Arsenal desde 2013, depois de passagens por Werder Bremen e Real Madrid. No total, soma 254 partidas e 44 golos pelos londrinos.