Ancelotti diz que a Premier League não tem comparação e 'usa' Rúben Dias para explicar

Em entrevista ao 'Corriere dello Sport', Carlo Ancelotti defende que a Premier League está num patamar acima de todas as outras ligas europeias pela competitividade que apresenta e pelo poderio financeiro dos clubes.





"Não é um campeonato como os outros. É muito competitivo, como demonstra o facto de que há dois anos as finais europeias foram disputadas por quatro equipas inglesas e este ano a história correu o risco de repetir-se. Podem dizer-se muitas coisas para justificar a superioridade dos ingleses face aos italianos, como por exemplo que o rigor tático da Serie A diminui a intensidade, mas para mim é simples: na Premier League estão os melhores jogadores e treinadores. A grande diferença está na qualidade mas isso tem um preço. Mesmo com os principais clubes a sofrerem financeiramente, o Man. City contratou o Rúben Dias, um dos melhores defesas do mundo, Ferrán Torres, Nathan Aké... O Chelsea gastou 200 milhões em Werner, Havertz, Chilwell e Ziyech. Já Real Madrid e Barcelona não conseguiram contratar", explica o treinador do Everton.