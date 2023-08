Beto chegou ontem, entrou ao intervalo e já marcou pelo Everton

Foi chegar, ver e marcar... O avançado português Beto não podia ter sonhado com melhor estreia no Everton. Anunciado ontem como reforço dos toffees, o ex-Udinese ainda ficou no banco diante do Doncaster, mas em face da desvantagem foi lançado ao intervalo e rapidamente deixou a sua marca. Precisou somente de 27 minutos para fazer o seu primeiro golo, empatando a partida diante do conjunto da League Two.