Chermiti apresenta-se no Everton: «Não podia recusar esta oportunidade»

Chermiti foi esta sexta-feira oficializado no Everton e não escondeu a satisfação por esta nova etapa na sua carreira."O Everton é um grande clube. Muitas lendas jogaram aqui. Não podia recusar esta oportunidade. É um grande momento para mim e agora estou totalmente concentrado para começar a trabalhar", afirmou o ex-Sporting aos meios oficiais do clube."Agora tenho novos objetivos. Estou aqui e quero dar o meu melhor pelo Everton. Quero ajudar a equipa. Espero que os adeptos gostem de mim e quero mostrar-lhes do que sou capaz", acrescentou o avançado, que quer mostrar o seu valor na Premier League.Chermiti falou ainda sobre as suas qualidades: "Sou um jogador que trabalha muito. Tenho ritmo e acho que tenho uma boa capacidade de finalização. Estou muito feliz por estar aqui e espero continuar a melhorar com o Everton. Será um sonho jogar em Goodison Park. Espero jogar muitos jogos em Goodison e estou muito entusiasmado com o início do meu percurso neste clube".