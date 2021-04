Everton arrasa 'Big-6' da Premier League: «Estão a trair os adeptos do futebol»

O Everton utilizou esta terça-feira o seu sítio oficial da Internet para condenar a participação dos seis grandes emblemas ingleses (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) na Superliga Europeia.

Em comunicado emitido hoje, os 'toffees' acusam estes seis emblemas de atraiçoar "os adeptos do futebol, do nosso país e mais além".

"Everton está triste e dececionado ao ver propostas de uma liga de exclusão serem levadas a cabo por seis clubes. Seis clubes que estão a agir inteiramente pelo seus interesses. Seis clubes que mancham a reputação da nossa liga e do jogo. Seis clubes que escolheram desrespeitar todos os outros com quem se sentam à mesa na Premier League. Seis clubes que tomaram partida e que estão a trair a maioria dos adeptos do futebol, do nosso país e mais além", começam por referir os 'toffees', antes de pedir em nome dos seus adeptos que as propostas para a criação da Superliga Europeia sejam retiradas.

"Em nome de todos os associados do Everton, pedimos respeitosamente que as propostas sejam imediatamente retiradas e que as reuniões privadas e práticas subversivas que levaram o nosso belo jogo possivelmente à posição mais baixa de sempre em termos de confiança", acrescentou o clube, antes de lançar um último pedido.

"Por fim, pedimos aos proprietários, presidentes e membros do Conselho dos seis clubes que se lembre da posição privilegiada que ocupam - não só como guardiões dos seus clubes, mas também como guardiões do jogo. A responsabilidade que carregam deve ser levada a sério. Pedimos a todos que reflitam sobre qual desejam que seja o seu legado", pode ler-se na última linha do comunicado.