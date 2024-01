Everton e Nottingham Forest acusados de novas irregularidades financeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Everton e o Nottingham Forest, clubes da Liga inglesa de futebol, foram acusados de novas irregularidades financeiras e podem enfrentar perda de pontos, anunciou hoje a Premier League.

As possíveis sanções contra o Everton, no qual jogam os portugueses André Gomes, Beto, João Virgínia e Youssef Chermiti, e o Nottingham Forest, treinado pelo luso Nuno Espírito Santo e que conta com Nuno Tavares, vão ser decididas por uma comissão independente, estando em causa a alegada violação das regras de sustentabilidade em Inglaterra, revelou em comunicado a entidade.

O Everton já recebeu uma penalização de 10 pontos nesta temporada por exceder as perdas em três anos permitidas pela Premier League em 2021/2022, fixadas em 105 milhões de libras (cerca de 122 milhões de euros ao câmbio de hoje) - 35 milhões por época -, tendo o clube declarado prejuízos de quase 145 milhões de euros.

Em reação, o Everton anunciou, em comunicado, que vai recorrer da decisão, uma vez que alega que a nova acusação incide sobre o período de 2019 a 2023, por isso, o clube entende que já foi sancionado.

"A Premier League não tem diretrizes que impeçam um clube de ser penalizado por períodos financeiros em que já foi punido, como é o caso, por exemplo, da EFL (segunda a quarta divisões)", considerou o Everton, que também recorreu da sanção de 10 pontos, mas ainda não sabe o veredito sobre ela.

A audiência em que a comissão independente vai decidir as possíveis sanções contra Everton e Nottingham Forest está agendada para 08 de abril, e os castigos podem ir desde a perda de pontos até à multa financeira.

Atualmente, a Premier League acusou três clubes de irregularidades financeiras, Everton, Forest e Manchester City, com o último, no qual jogam os internacionais lusos Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, a enfrentar 115 acusações, num processo que está praticamente estagnado há quase um ano.