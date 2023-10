Everton em risco de perder 12 pontos na Premier League: saiba o que está em cima da mesa

O Everton está em risco de perder 12 pontos se for considerado culpado de violar as regras do fair-play financeiro da Premier League. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo 'The Telegraph'.Em março, o emblema inglês foi acusado de não respeitar as normas depois de os registos financeiros terem registado perdas de quase 427 milhões de euros quando o limite é de 120 milhões. O Everton já negou qualquer irregularidade.O clube da Premier League está a ser ouvido por uma comissão independente e a decisão final sobre a situação financeira dos toffies deverá ser tomada no final da semana. A Premier League irá então propor uma punição severa na eventualidade de o Everton ser considerado culpado.O emblema onde militam os portugueses Beto e Chermiti é atualmente o 16.º classificado da Premier League com sete pontos somados em nove jornadas. Se o Everton for penalizado como o jornal inglês avança, ficará com uma pontuação negativa.