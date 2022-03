Everton suspende contratos de patrocínio com empresas russas

O Everton, clube 17.º classificado na Liga inglesa de futebol, informou esta qu que suspendeu todos os contratos de patrocínio com o magnata russo Alisher Usmanov, face à invasão russa à Ucrânia.

"Todos no Everton continuamos em choque e triste com os terríveis acontecimentos que decorrem na Ucrânia [...]. O clube pode confirmar que suspendeu, com efeito imediato, todos os acordos comerciais de patrocínio com as empresas russas USM, Megafon e Yota", refere o clube na sua página oficial.

Alisher Usmanov, considerado um dos homens mais ricos da Rússia e próximo de Vladimir Putin, é um dos principais acionistas das referidas empresas, nas áreas das tecnologias e das telecomunicações.

Antigo acionista do Arsenal, entre 2007 e 2018, Usmanov, de 68 anos, tornou-se um dos principais patrocinadores dos 'toffees', adquiridos em 2016 pelo iraniano Farhad Moshiri, e o centro de estágios do clube foi rebatizado com as siglas do USM.

"Esta situação trágica tem de terminar o mais rapidamente possível, qualquer perda de vidas deve ser evitada", refere o clube, manifestando o total apoio de futebolistas, equipa técnica e funcionários ao seu jogador Vitalii Mykolenko e família.

Usmanov, que tinha ainda direito de opção de 30 milhões de libras (36 milhões de euros) para dar o nome de uma das suas empresas ao futuro estádio do Everton, foi também afastado na terça-feira da presidência da Federação de Esgrima.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.