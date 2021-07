Fãs do Everton não metem medo a Benítez

Rafael Benítez foi formalmente apresentado como treinador do Everton e desvalorizou o facto de a sua contratação ter sido bastante criticada pelos adeptos, que não lhe perdoam o facto de ter dirigido o arquirrival Liverpool.





"Sei que me ameaçaram, mas não tenho medo, pelo contrário!", garantiu o técnico espanhol, de 61 anos, acrescentando: "Há várias pessoas que me estão a encorajar. Os fãs do Everton que moram ao pé de mim estão muito felizes e apoiam-me. Até os do Liverpool aceitam esta oportunidade de regressar à Premier."