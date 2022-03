Frank Lampard sofre fratura na mão durante os festejos do golo do Everton

Frank Lampard is BUZZING!



Frank Lampard sofreu uma fratura na mão esquerda durante as comemorações do golo quena partida de ontem com o Newcastle.Alex Iwobi marcou aos 90'+9 e o treinador festejou de forma bem efusiva o golo que deu os três pontos à sua equipa. Saltou juntamente com o staff e no meio da confusão acabou por se lesionar na mão."Parti a mão durante as celebrações. Os meus ossos devem estar a ficar moles, não me lembro do momento. Na altura não me apercebi. Mas não quero saber, conquistámos os três pontos", disse no final do encontro à Amazon Prime Sport.