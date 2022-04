Gangue ameaçou cortar os dedos de Ashley Cole com um alicate durante assalto à sua casa

O jornal inglês 'Daily Mail' avança esta segunda-feira que o ex-futebolista Ashley Cole foi assaltado em casa por um gangue, à frente da mulher e dos seus dois filhos, numa sequência de assaltos "sem piedade" que têm acontecido nos últimos dias.

De acordo com a mesma fonte, um grupo de seis elementos invadiu a casa do antigo internacional inglês, com passagens de grande nível pelo Arsenal e Chelsea, com o objetivo de roubar joias e relógios. O atual treinador-adjunto do Everton terá ficado com as mãos amarradas atrás das costas durante todo o assalto, tendo um dos seis elementos ameaçado cortar os dedos do antigo futebolista com um alicate.

O 'Daily Mail' acrescenta ainda que o gangue encharcou as mãos de Ashley Cole com um elimina odores numa aparente tentativa de destruir provas de ADN que pudessem facilmente identificar qualquer elemento do grupo antes de a polícia chegar ao local.