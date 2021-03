Guarda-redes do Everton ameaçado com facas durante assalto: mulher e filhos viram tudo

A casa do guarda-redes sueco Robin Olsen, que está emprestado ao Everton pela Roma, foi assaltada na noite do último sábado e o jogador encontrava-se no interior da habitação com a mulher e os dois filhos, de 2 e 5 anos, que assistiram a tudo.





A notícia é avançada pelo 'Daily Mail', que detalha que que os assaltantes invadiram a casa com as faces tapadas por máscaras de ski e ameaçaram Olsen com facas para conseguirem obter objetos de valor. Acabaram por escapar com jóias e um relógio de luxo.De acordo com 'Daily Mail', as autoridades estão a investigar o assalto e o clube onde atua o português André Gomes já disponibilizou ajuda a Robin Olsen e à família, que se mudaram provisoriamente para outro local.Nos últimos meses têm aumentado os assaltos a estrelas da Premier League. Carlo Ancelotti, técnico do Everton, também foi alvo de um ataque, embora os invasores não usassem armas e apenas a filha do italiano se encontrasse na habitação. Face a esta onda de assaltos, segundo o 'Daily Mail', muitos clubes colocam a hipótese de oferecer serviços de segurança pessoal a jogadores e treinadores, sendo que muitos destes já estão a reforçar a segurança das suas casas.