Imprensa inglesa diz que Nuno Espírito Santo está a um passo do Everton

É uma das notícias da noite em Inglaterra. Nuno Espírito Santo estará a um passo de ser o novo treinador do Everton. De acordo com o 'Daily Mail', o técnico português deverá receber este fim de semana a proposta oficial por parte dos toffees, a qual deverá aceitar.





Segundo a referida publicação, o antigo treinador do Wolverhampton, que chegou a estar em negociações com o Crystal Palace, vê com entusiasmo a possibilidade de comandar o emblema de Liverpool, onde sucederia a Carlo Ancelotti, que como se sabe rumou ao Real Madrid.A proposta formal será colocada em cima da mesa por Farhad Moshiri, o dono do clube de Goodison Park, isto depois de nas últimas semanas ter mantido conversações com outros técnico de renome, nomeadamente Rafa Benitez, Manuel Pellegrini, Paolo Fonseca e também Christopher Galtier. Todos estes nomes, refira-se, foram 'aprovados' pelo diretor desportivo Marcel Brand.