James Rodríguez planeia a retirada: «Penso que falta pouco»

James Rodríguez admitiu numa entrevista ao canal oficial da federação da Colômbia que vai retirar-se do futebol em breve.





O médio do Everton,de 29 anos, passa por um momento complicado na Premier League, com as lesões a impedirem que jogue com maior regularidade."Não sei dizer onde gostava de me retirar. Mas penso que falta pouco porque não gostava de jogar até ser muito mais velho. Agora quero desfrutar ao máximo", explicou o antigo jogador do FC Porto, do Real Madrid, entre outros. "Quero aprender e ajudar os jogadores mais jovens."James não escondeu o seu amor pela seleção colombiana. "Penso que tenho 80 jogos e para mim todos são importantes, até os particulares. Quando vestes esta camisola tens de dar tudo e estar no limite, porque estás a jogar por um país", garantiu.