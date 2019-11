Jamie Carragher e a lesão de André Gomes: «A culpa não foi do Son nem do Aurier»

O momento que está a chocar o mundo do futebol: André Gomes sofre grave lesão



A fratura no pé de André Gomes foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do jogador do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero. Jamie Carragher estava a comentar o jogo para a Sky Sports e explicou o lance da seguinte forma."Não é cartão vermelho. O Son só tentou travar a corrida do André Gomes. O pé do André é que ficou preso debaixo dele próprio. O Aurier também só chega depois, a culpa não foi de nenhum dos dois jogadores".André Gomes teve de ser retirado de maca do campo, sendo substituído pelo islandês Gylfi Sigurdsson, aos 84 minutos.Um golo de Cenk Tosun, aos 90+7 minutos, impediu a derrota do Everton diante do Tottenham (1-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa.Dele Alli adiantou os londrinos, aos 63 minutos, aproveitando um passe errado de Alex Iwobi, mas o conjunto treinado pelo português Marco Silva chegou ao empate em tempo de compensação, através do avançado turco, que correspondeu de forma eficaz a um cruzamento de Lucas Digne.