Marco Silva após nova derrota: «Vou preparar a sessão de treino de 2ª feira»

Marco Silva tem o futuro ainda mais tremido no comando técnico do Everton. O treinador português voltou a marcar passo na Premier League este domingo, depois de ter sido derrotado no terreno do Leicester (2-1) , com o golo de Iheanacho aos 90'+4, o que equivale a dizer que nas últimas 10 partidas da prova o Everton somou a 7ª derrota."Como já disse em muitas ocasiões, não sou a pessoa para falar sobre isso", reagiu Marco Silva sobre o seu futuro nos toffees. "Sei o que faço, sei qual é o meu trabalho. Amanhã vai ser outro dia para eu preparar mais uma sessão de treino", frisou o treinador, que saiu em defesa dos seus jogadores. "Ninguém pode apontar o que seja sobre a sua atitude e a sua ambição."Richarlison tinha colocado o Everton em vantagem à passagem do minuto 23 mas o atual vice-líder da Premier League viria a protagonizar a reviravolta. "A nossa última exibição não foi boa o suficiente mas desta vez os jogadores mostraram compromisso. Estas coisas acontecem. O que posso falar é da nossa exibição. As coisas boas que fizemos, outras não tão boas como os golos consentidos. Pressão ou não, isso não é importante. Sou o treinador, estou sempre sob pressão. Mas os adeptos viram uma equipa lutadora, com o compromisso que eles querem ver. Temos de melhorar os nossos resultados e é para isso que temos trabalhado. Sou o primeiro a querê-lo e exigo isso aos meus jogadores. "O Everton está somente um lugar acima da zona da relegação e na próxima 4ª feira terá o Merseyside Derby, frente ao Liverpool, em Anfield. "Temos obrigação de fazer uma exibição forte. Sabemos o quanto o Liverpool é forte em casa. Tudo o que fizemos neste jogo dá-nos a confiança de irmos lá e disputarmos o resultado. Será um jogo especial para os adeptos e para a cidade. E nunca se sabe o que acontece num dérbi."