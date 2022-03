Depois de Oleksandr Zinchenko, que deixou uma forte publicar a visar Vladimir Putin e depois o próprio desporto russo , agora foi a vez de Vitaliy Mykolenko recorrer às redes sociais para deixar um brutal ataque à Rússia e ao seu futebol. No caso, o jogador do Everton visa diretamente Artem Dzyuba, o capitão e principal figura da seleção russa, condenando o seu silêncio em face de toda a situação que se vive na Ucrânia."Enquanto ficas calado, seu c..., juntamente com os teus colegas de merda, cidadãos inocentes estão a ser assassinados. Vais ficar preso na tua masmorra para o resto da tua vida e, mais importante de tudo, até ao fim da vida dos teus filhos. E estou feliz por isso", escreveu o jogador do Everton no Instagram, numa Story deixada ao início da tarde.