Oficial: Premier League aplica dedução de 10 pontos ao Everton

A Premier League anunciou esta sexta-feira a decisão de aplicar uma dedução de 10 pontos de forma imediata ao Everton, por violações do fair play financeiro. Esta decisão surge na sequência da acusação feita em março aos toffees, depois de os registos financeiros terem registado perdas de quase 427 milhões de euros quando o limite é de 120 milhões. Há algumas semanas especulou-se que a punição poderia ser de 12 pontos, mas a Premier League 'reduziu' para 10.





Esta é a punição pontual mais pesada de sempre do campeonato inglês, e apenas a terceira da história da Premier League. Até agora apenas Portsmouth (9 pontos, em 2009/10) e Middlesbrough (3 em 1996/97) tinham sido penalizados desta forma. Com esta dedução, o Everton passa de 14.º, com 14 pontos, para último, com somente 4, os mesmos que o Burnley.Em comunicado, o Everton já reagiu ao sucedido, falou numa penalização "desapropriada e injusta", garantiu que irá recorrer da mesma e prometeu, por outro lado, "monitorizar com grande interesse as decisões tomadas noutros casos". Ainda que não cite os clubes, os toffees estarão a referir-se a emblemas como Manchester City, Manchester United ou Chelsea.