Marco Silva trava renovação

O excelente desempenho do Fulham na época passada mereceu inúmeros elogios a Marco Silva e os responsáveis do clube londrino assumiram desde logo a intenção de renovar o contrato do técnico português, que termina no final da corrente época. O antigo treinador do Estoril e do Sporting já terá recebido a proposta para prolongar o vínculo, mas está reticente em aceitá-la.

Além de ter recebido outras ofertas - Marco Silva rejeitou rumar à Arábia Saudita –, de acordo com a imprensa inglesa, o técnico também não está muito satisfeito com a forma como o Fulham está a intervir no mercado este verão. Ainda sem qualquer reforço, pode acabar por perder o goleador Mitrovic, que deseja sair para o Al Hilal – os sauditas já apresentaram uma segunda proposta, de 35 M€, após verem a primeira rejeitada.