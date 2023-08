Adama Traoré é reforço do Fulham, de Marco Silva

O futebolista internacional espanhol Adama Traoré, que estava sem clube após terminar contrato com o Wolverhampton, é reforço do Fulham, tendo assinado por duas temporadas, anunciou este sábado a equipa da Liga inglesa treinada pelo português Marco Silva.Traoré, de 27 anos, continua assim a sua carreira em Inglaterra depois oito anos na Premier League, com um empréstimo ao Barcelona pelo meio, seu clube de formação.O internacional espanhol (oito jogos) assinou contrato até junho de 2025, com mais uma época de opção.Além de cinco temporadas no Wolverhampton, o extremo vestiu igualmente as camisolas do Middlesbrough e do Aston Villa.No jogo de estreia na Premier League 2023/24, o Fulham, sem João Palhinha, lesionado, foi hoje vencer ao campo do Everton, por 1-0.