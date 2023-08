Adeptos do Fulham surpreendidos com nome completo de Palhinha: «Ficaram sem carateres...»

João Palhinha marcou o golo que deu o empate ao Fulham diante do Arsenal (2-2) e foi eleito homem do jogo. Nas redes sociais o clube partilhou o feito, escrevendo o nome completo do internacional português, que é bem longo e acabou por surpreender os adeptos dos cottagers.



"João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves é o vosso homem do jogo", escreveu o Fulham nas redes sociais, partilhando uma foto do português.



As reações não tardaram: "Todos esses nomes para apenas uma pessoa?", questionou um adepto. "É preciso uma hipoteca para colocar esse nome numa camisola", atirou outro.



"Ele é tão bom que merece que os comentadores a partir de agora o tratem pelo nome completo", elogiou um terceiro. "É tão bom que até lhe deram 8 nomes", acrescentou outro.



"Estou surpreendido por não terem ficado sem carateres com o seu nome completo...", pode ainda ler-se nas reações.





