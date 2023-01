AdiosJoao: Fulham gozou com expulsão de Félix e depois... apagou o 'tweet'

A expulsão de João Félix foi uma das grandes notas de destaque do Fulham-Chelsea desta noite e nem os cottagers resistiram em deixar uma pequena bicada ao avançado português. No Twitter, logo após o momento do cartão vermelho, o Fulham partilhou um simples "#AdiosJoao", numa alusão clara à polémica criada pelo Chelsea quando anunciou o português Ora, as críticas não se fizeram notar e os responsáveis das redes sociais do clube tiveram mesmo de apagar a publicação. Mas, como em tantos outros casos... o que é colocado na internet, nunca sai da internet.