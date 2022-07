Andreas Pereira reforça o Fulham de Marco Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista brasileiro Andreas Pereira, que estava ligado ao Manchester United desde 2012, vai reforçar o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, tendo assinado um contrato por quatro temporadas, anunciaram esta segunda-feira os dois clubes da Liga inglesa.

Após ter sido emprestado pelos red devils ao Flamengo durante o último ano, o médio, de 26 anos, vinculou-se até junho de 2026 aos cottagers, emblema que está de regresso à Premier League e que fica ainda com uma opção para prolongar a ligação por mais uma época.

Nem o Fulham, que conta com os portugueses João Palhinha e Ivan Cavaleiro no plantel, nem o Manchester United revelaram os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa britânica adianta que os londrinos vão pagar cerca de 11,8 milhões de euros pela transferência.

Andreas Pereira passou pela formação dos neerlandeses do PSV, antes de rumar ao United em 2012, com 18 anos. Apesar de uma década ligado aos 'red devils', apenas realizou 75 jogos e marcou quatro golos pela equipa de Old Trafford, sendo que, pelo meio, foi também emprestado a Granada, Valência e Lazio.