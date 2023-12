Fulham fixa preço de Palhinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter estado muito perto de deixar o Fulham para rumar a Bayern Munique no verão, João Palhinha promete voltar a dar que falar no mercado de inverno. O português continua a ser desejado pelos bávaros e, segundo o Football Insider, o emblema de Londres já está preparado para isso mesmo e já fixou um valor para a venda do médio de 28 anos: 69 milhões de euros.Além de Bayern, Palhinha é igualmente desejado por Liverpool e Arsenal, equipas que terão naturalmente de abrir os cordões à bolsa para tirar o médio a Marco Silva nas próximas semanas.