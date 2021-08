Fulham goleia Huddersfield em jogo com três golos portugueses

O Fulham, do treinador português Marco Silva, lidera o Championship (segundo escalão do futebol inglês), depois de golear este sábado em casa do Huddersfield por 5-1, em jogo da segunda jornada.

Depois de ter entrado no campeonato com uma igualdade caseira frente ao Middlesbrough (1-1), o conjunto de Marco Silva esteve este sábado imparável, num jogo em que o português Ivan Cavaleiro, entrado na segunda parte, esteve em evidência, ao marcar os quarto e quinto golos, já depois de o sérvio Aleksander Mitrovic e de os ingleses Joshua Onomah e Fábio Carvalho, este de origem portuguesa, terem anotado os outros três tentos.

Com este triunfo, a equipa de Marco Silva lidera com quatro pontos, igualada com outras nove equipas, mas com melhor diferença de golos.