Fulham de Marco Silva rejeita nova proposta do Al Hilal por Mitrovic e sérvio fica furioso

A imprensa inglesa avança que Aleksandar Mitrovic ficou muito irritado por o Fulham ter recusado uma nova proposta do Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, e ameaçou mesmo não voltar a jogar pelos cottagers.O 'Daily Mail' adianta que o clube saudita fez uma oferta a rondar os 40 milhões de euros, que foi rejeitada. O avançado sérvio, de 28 anos, tem mais três anos de contrato com o clube inglês, mas está recetivo a uma mudança de ares.O Fulham, treinado por Marco Silva, já tinha recusado uma primeira proposta do Al Hilal, no valor de 30 milhões de euros, e Mitrovic tinha pedido ao clube que aceitasse a segunda oferta. Essa oferta chegou, mas foi novamente recusada, o que enfureceu o jogador.A 'Sky Sports' avança que o sérvio disse a familiares que não voltará a jogar pelo Fulham, depois de o clube ter avaliado o seu passe em 60 milhões de euros.A ideia de Mitrovic era nem integrar a viagem de pré-época desta semana aos Estados Unidos, mas o seu empresário, o israelita Pini Zahavi, acabou por demovê-lo desta ideia.