Galatasaray perto de fechar contratação de antigo avançado do Benfica

O avançado Carlos Vinícius está perto de trocar o Fulham, de Marco Silva, pelo Galatasaray. De acordo com informação recolhida junto da imprensa turca, o jogador rumará ao clube de Istambul por empréstimo até final da temporada, com opção de compra obrigatória.O mercado na Turquia fecha na próxima semana e o Galatasaray ocupa o 2.º lugar da liga turca, com os mesmos pontos que o líder Fenerbahçe, ambos com 60.Em Portugal, o ponta-de-lança brasileiro, de 28 anos, representou Real SC, Rio Ave e Benfica. Em 2022, depois de empréstimos a Tottenham e PSV, foi vendido pelos encarnados ao Fulham, a troco de 5 milhões de euros, ficando com 50 por cento do passe.