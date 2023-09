Irmão e empresário de João Palhinha: «Não mataram o sonho, apenas o adiaram»

View this post on Instagram A post shared by Gonçalo Palhinha (@goncalopalhinha)

A transferência de João Palhinha para o Bayern caiu no último dia de mercado, depois do médio até já ter feito os exames médicos e tirado as fotografias para a apresentação oficial. Este domingo, Gonçalo Palhinha, irmão e agente do jogador do Fulham, falou nas redes sociais sobre o sucedido."O que fica de Munique? Não mataram o sonho, apenas o adiaram. Amanhã, com a seleção de Portugal arranca uma nova etapa e o João está preparado e focado para a vencer. Tenho um orgulho muito grande no irmão e no jogador que represento! Muito grande! Palavras de apreço, reconhecimento e obrigado a toda a estrutura do Bayern.Se já sabíamos o quão grande era o clube, maior o é depois de lá termos saído independentemente do que aconteceu. O respeito e o carinho das pessoas da estrutura do Bayern que nos acompanharam marcaram-nos pela diferença no respeito, honestidade e profissionalismo. O carinho pelo clube na nossa família irá ficar para sempre apesar de o meu irmão não ter assinado."Mia san mia"!!!", pode ler-se numa publicação no Instagram.