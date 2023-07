João Palhinha lesiona-se em particular e pode falhar início de temporada do Fulham

O Fulham bateu este domingo o Brentford, por 3-2, num particular de pré-temporada que acabou da pior maneira para João Palhinha. O médio português, uma das maiores figuras da equipa de Marco Silva na temporada passada, saiu em grandes dificuldades com uma lesão no ombro que, de acordo com as palavras do treinador no final da partida, parece ser grave."Infelizmente, não parece nada bom. Parece que deslocou o ombro. Amanhã [hoje] vai fazer exames e esperamos que não seja uma lesão a longo prazo", referiu Marco Silva após o apito final.Recorde-se que João Palhinha, que assim pode falhar o início da temporada, chegou ao Fulham em julho do ano passado, proveniente do Sporting por uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Acabou por ter impacto imediato na equipa, tanto que foi eleito, em 2022/23, o melhor jogador do ano do clube