João Palhinha renova contrato com o Fulham até 2028

Depois de ter estado a um pequeno passo de se mudar para o Bayern Munique no último dia de mercado, João Palhinha... renovou contrato com o Fulham por uma temporada. A novidade foi confirmada esta quinta-feira pelo clube londrino, que no seu site oficial explica que o médio português, de 28 anos, ficará ligado ao clube até 2028, havendo ainda opção para a renovação por mais uma temporada."Estou feliz. Aconteceram muitas coisas nas últimas semanas, ouviram muitas coisas sobre o meu futuro, mas estou apenas focado no meu trabalho no Fulham. Sempre estive 100% concentrado no clube, com todo o respeito e aos seus adeptos. Desde o primeiro dia que me apoiaram imenso, a mim e à minha família. Vou dar tudo o que tenho. Foi sempre assim, dentro e fora do campo. Respeito imenso todas as pessoas no Fulham e estou pronto para começar de novo, dar o meu melhor e quero atingir grandes coisas", declarou o português.Por parte do Fulham, o diretor Tony Khan mostrou-se satisfeito pelo passo dado e enalteceu o papel do médio desde que chegou ao clube, em 2022. "Sabemos que é um jogador fantástico e que a sua contribuição para a equipa foi enorme. Aprecio imenso o quanto ele luta por nós no relvado e estou satisfeito por este novo contrato".