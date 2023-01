Marco Silva aguarda Cédric

Marco Silva deu a entender que o empréstimo de Cédric Soares ao Fulham está praticamente selado. "Não vou mencionar nomes de jogadores, ele [Cédric] é jogador do Arsenal. Agora, se estamos perto de finalizar alguma coisa? Devemos estar, sim! Temos quatro dias até à janela [de transferências] fechar [dia 31, terça-feira]", disse o treinador de 45 anos.

O lateral luso será cedido pelos gunners aos cottagers até ao final da temporada sem cláusula de opção de compra. O Fulham irá suportar a totalidade do salário do jogador, o qual mostrou-se sempre receptivo à mudança por querer voltar a trabalhar com Marco Silva, técnico que o orientou no Sporting em 2014/15.

Sunderland à vista!

A atenção de Marco Silva está agora focada no duelo da Taça com o Sunderland, que ocupa o nono lugar no Championship [2ª divisão]. "Toda a gente sabe o quão bem o Sunderland pode jogar. Tem muitos fãs e uma enorme ambição", vincou o técnico português.