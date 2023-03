Marco Silva alvo de uma segunda acusação por questionar integridade do árbitro

A federação inglesa deduziu uma segunda acusação a Marco Silva, ainda a propósito do, em que o treinador do Fulham e os jogadores Aleksandar Mitrovic e Willian foram expulsos.Depois de uma conferência de imprensa quente, Marco Silva é agora acusado de má conduta por comentários que "implicam parcialidade e/ou questionam a integridade do árbitro e/ou trazem descrédito ao jogo".Esta acusação soma-se à anterior, em que a federação falava em de comportamento abusivo em relação aos árbitros, pois além dos protestos o treinador português também terá alegadamente atirado uma garrafa de água na direção do árbitro auxiliar.Recorde-se que Aleksandar Mitrovic incorre numa longa suspensão, depois de ter dado um empurrão ao árbitro.