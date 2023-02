Marco Silva antevê dificuldades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marco Silva demonstrou respeito pelo Nottingham Forest, rival que o Fulham tentará superar e, dessa forma, interromper a série negativa (1E e 2D) na Premier. "Será mais um jogo complicado frente a uma equipa que contratou 25 ou 26 jogadores esta época. No entanto, nós também somos uma equipa difícil, conhecemos as nossas forças. Nunca mudamos a maneira de jogar, seja qual for o adversário", vincou o técnico luso.