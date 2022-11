Marco Silva e a atuação dos clubes portugueses na Champions: «Mostra a qualidade do nosso futebol»

Marco Silva congratulou-se com o desempenho das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, com Benfica e FC Porto a passarem aos oitavos de final na liderança dos respetivos grupos. O treinador do Fulham lamentou, no entanto, que o Sporting (clube que treinou em 2014/15) não tivesse acompanhado os rivais na fase seguinte da liga milionária."Infelizmente não posso acompanhar as equipas portuguesas como normalmente faço. Estando aqui [em Inglaterra] não posso seguir da mesma forma, não tenho tempo. Mas em relação às competições europeias, foi uma pena o Sporting não ter conseguido, porque seguir com três equipas seria muito bom. Tive a oportunidade de ver ao vivo o jogo deles com o Tottenham, que acabou por conseguir um bom resultado. Infelizmente no último jogo, com o Eintracht Frankfurt, o Sporting não conseguiu passar, teria sido um grande feito para o futebol português", explicou.Depois elogiou o FC Porto e o Benfica: "Duas equipas a passar no primeiro lugar em grupos difíceis é um enorme feito para o nosso futebol, mostra a qualidade com que se trabalha em Portugal e a qualidade dos clubes em questão."Marco Silva abordou também a situação da Liga Bwin: "Em relação ao campeonato, não vou dizer que está no começo, porque já vai em algumas jornadas. Houve um começo forte do Benfica e os outros clubes, naturalmente, vão querer recuperar os pontos em atraso. Nós sabemos que está tudo muito no começo e que muita coisa pode mudar... Mas sim, um começo muito forte do Benfica. O FC Porto muito forte na Champions, em alguns momentos não tão forte. E o Sporting a tentar recuperar o que foi perdendo em termos de pontos."