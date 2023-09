Marco Silva e a renovação de Palhinha: «Era algo que já estava a ser planeado, não foi por causa do Bayern»

Marco Silva garante que a renovação de João Palhinha com o Fulham, anunciada poucos dias depois do fecho do mercado de transferências, já estava planeada desde o verão, ainda antes de surgir a proposta do Bayern Munique – recorde-se que o médio de 28 anos esteve muito perto de reforçar o gigante alemão, mas o acordo caiu à última da hora e viu-se obrigado a regressar a Londres.O treinador português considera que o clube valorizou o jogador com a oferta para prolongar o contrato, que considera fundamental. "É óbvio que a renovação foi importante. Era algo que já estava a ser planeado, não foi por causa do Bayern ou algo do género, já vinha a ser planeado durante o verão. O João teve várias propostas, não foi só esta última, que foi a mais mediática porque é um dos maiores clubes do mundo", começou por referir em entrevista à DAZN. "Naturalmente, desde o verão que estava a ser trabalhada a renovação dele, porque quando os jogadores rendem como rendem e ganham uma importância tão grande num clube, o clube tem de fazer algo para fazer com que os jogadores se sintam bem e se sintam valorizados. E foi, neste caso, o que o Fulham fez com o João Palhinha", sublinhou.Foram também abordados outros assuntos, como os objetivos dos 'cottagers' para a nova época. Marco Silva lembra que a realidade dos londrinos não passa por lutar por troféus, embora possam surpreender. "É muito importante para um treinador poder disputá-los. Mas depois temos de ver quais são as realidades dos clubes onde estás, e esse é um aspeto que prevalece depois naquilo que são os objetivos finais. Muitas vezes, conquistamos algo tão importante, só não temos o troféu no final. Acho que, no ano passado, o que conquistámos, por exemplo, foi algo magnífico e não houve o troféu para levantar no final da época. Mas é óbvio que há troféus que nós podemos tentar fazer algo que será surpreendente", explicou, falando sobre a responsabilidade de ter a única equipa técnica portuguesa na Premier League."Já tive uma temporada em que éramos quatro treinadores em vinte, com o Zé [José Mourinho] e com o Nuno [Espírito Santo] também... Neste momento estamos nós, como única equipa técnica portuguesa e a responsabilidade é grande. Não estamos, neste caso, só a representar o Fulham, mas também o futebol português na Premier League. Já têm sido longos anos aqui e mais um é sempre um prazer. É uma responsabilidade que nós aceitamos com todo o agrado e é um sítio onde nós queremos estar e temos feito por estar, melhorar e por representar sempre bem o futebol português."Por fim, o técnico de 46 anos comentou ainda as possibilidades das equipas portuguesas nas competições europeias. "O Sp. Braga está com um grupo muito competitivo. Acho que é muito importante para o Sp. Braga poder estar na Champions e poder senti-la. Tem aqueles jogadores já com grande experiência e que já não é a primeira vez que lá estão e outros que vão sentir, pela primeira vez, o hino e tudo o que envolve jogar e disputar a Champions League. Será um momento de crescimento para o clube, de aprendizagem e acho que como eles demonstraram ontem, também de lutar pelos pontos como os que estão mais habituados a jogar a esse nível, como o Benfica e o FC Porto. E, depois há, naturalmente, o Sporting numa competição diferente na Liga Europa em que, claramente, vai ser um adversário muito forte para todos os clubes que vai defrontar", concluiu.