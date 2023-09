Marco Silva e a transferência falhada de Palhinha para o Bayern: «Foi um dia duro para o João»

João Palhinha foi um dos destaques do último dia do mercado de verão, pela transferência gorada para o Bayern Munique. O internacional português já estava na Alemanha, com tudo preparado para ser apresentado como reforço dos germânicos - até já tinha tirado as fotografias com o equipamento da futura equipa -, mas o Fulham, ao não arranjar substituto, acabou por inviabilizar o negócio. Marco Silva, o treinador dos cottagers, admite que não é fácil lidar com uma situação deste género."Como sabem, foi um dia preenchido e duro para o João, como é óbvio. Tudo o que aconteceu ontem não foi bom para ele, isso é óbvio. Estou aqui para apoiá-lo porque sei que é um momento duro", referiu, citado por um jornalista do 'The Athletic', o técnico português antes do encontro com o Manchester City, que terminou com vitória dos atuais campeões por 5-1.