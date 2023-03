Marco Silva e Mitrovic na mira da FA: técnico e avançado do Fulham arriscam suspensões

Um dia depois do tenso jogo entre Manchester United e Fulham , que ditou o apuramento dos red devils para as meias-finais da Taça de Inglaterra, a FA anunciou a abertura de procedimentos disciplinares que podem levar a punições a Aleksandar Mitrovic, Marco Silva e ao próprio clube de Londres. Em causa estão os factos ocorridos aos 72 minutos, quando num ápice dois jogadores dos cottagers foram expulsos (entre os quais Mitrovic , que foi o que reagiu menos bem).E é mesmo essa reação que deixa o avançado sérvio em apuros, já que a FA considera na sua análise que uma "punição normal" seria "claramente insuficiente" perante a "conduta violenta cometida com o árbitro da partida". É ainda referido que o comportamento do jogador foi "alegadamente impróprio, abusivo, insultuoso e/ou ameaçador".Quanto a Marco Silva, é acusado de ter alegadamente utilizado linguagem, gestos ou comportamento abusivo para com o árbitro da partida e também com o quarto árbitro. É ainda alegado que o técnico português terá atirado uma garrafa de água na direção do árbitro auxiliar, algo que fonte próxima deste negou.Por fim, o Fulham corre risco de ser sancionado por não ter "garantido que os seus jogadores se comportavam de forma correta".