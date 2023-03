Marco Silva e o empurrão de Mitrovic ao árbitro: «Tem de controlar as emoções»

Marco Silva criticou algumas decisões da arbitragem no derrota do Fulham na Taça de Inglaterra frente ao Manchester United (3-1) mas reconheceu que tanto ele como a equipa têm de controlar as emoções, principalmente Aleksandar Mitrovic que foi expulso depois de empurrar o árbitroapós de uma troca de palavras."Somos seres humanos mas temos de perceber o negócio e o jogo que jogamos e, por isso, temos de controlar todas as emoções. Se recebi um cartão vermelho porque estava fora da zona permitida – e essa foi a razão do árbitro – tenho de aceitar. Quanto ao Mitrovic, é igual. Tem de controlar as emoções, mesmo que não concordemos com a decisão", começou por dizer Marco Silva.O treinador português acusou a equipa de arbitragem de tomar algumas decisões influenciadas pela grandeza do Man. United e de Old Trafford: "O Mitrovic teve duas ocasiões na primeira parte, que o árbitro podia ter dado pelo menos um penálti. Era claro! O Luke Shaw empurrou o Mitrovic, estavam isolados. Eu percebo a pressão do Man. United em Old Trafford, mas é dificil aceitar estas decisões depois de estar a dominar por 70 minutos. São os quartos de final da Taça de Inglaterra, ambas as equipas tem de ter as mesmas condições para se manterem na competição. Não podem decidir por ser o Fulham ou o United."