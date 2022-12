Marco Silva e o triunfo sobre o Southampton: «Fantástico, três pontos muito importantes para nós»

Marco Silva estava visivelmente satisfeito após o triunfo do Fulham sobre o Southampton no último jogo de 2022. "É fantástico, três pontos muito importantes para nós. Eles entraram no jogo com um bloco baixo e tentaram controlar o nosso jogo, esperando pelo contra-ataque. Penso que merecemos os três pontos, mesmo que não tenhamos estado ao nosso melhor nível. Às vezes, a este nível, temos de ganhar jogos mesmo sem jogar bem", disse o técnico luso, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.

Penálti desperdiçado por Mitrovic

"Trabalhámos muito os lances de bola parada neste clube. Não é a primeira vez, mas também tenho a certeza que não será a última."





"Continuar na Premier League ainda é o nosso principal objetivo, temos de ser realistas quando jogamos contra equipas desde nível. Ainda não alcançámos nada e ainda temos muito trabalho pela frente."

Retrospetiva de 2022

"Tem sido um especial 2022 para o nosso clube. Ganhar o Championship na última temporada e conseguir evoluir a equipa tem sido muito especial. Estamos a jogar a um nível elevadíssimo, mas temos de continuar fortes para a segunda metade da temporada."