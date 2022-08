Marco Silva elogia exibição de João Palhinha: «Esteve brutal na primeira parte»

"Uma grande estreia para o João a este nível"



Marco Silva elogiou a exibição de João Palhinha, após o empate do Fulham na receção ao Liverpool, em encontro da 1.ª jornada da Premier League."Grande jogo. Penso que é uma grande estreia para o João a esta nível. Esteve brutal na primeira parte, a forma como jogou entendeu os momentos em que tinha de acelerar ou meter pausa no nosso jogo", começou por referir o treinador português na flash-interview à 'Eleven'.E prosseguiu: "Vai melhorar, a velocidade do jogo vai obrigá-lo a melhorar e nós estamos a trabalhar com ele para isso."Recorde-se que o médio português, ex-Sporting, atuou durante os 90 minutos frente ao Liverpool.