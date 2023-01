Marco Silva: «Expulsão deu-nos a obrigação de ganhar o jogo»

O Fulham está a viver uma das melhores fases dos últimos tempos, com quatro vitórias em quatro jogos. A última delas esta quinta-feira, na receção ao Chelsea , num jogo que serviu para agravar ainda mais a situação de Graham Potter e que também ficou marcado pela expulsão de João Félix . Ora, em análise ao jogo, Marco Silva assume que o cartão vermelho do português foi um dos momentos capitais do jogo."Encantado com o resultado, satisfeito com a primeira parte. Na segunda não estivemos ao nosso melhor nível. A parte boa é que, mesmo não tendo jogado ao nosso melhor, fomos capazes de ganhar um jogo diante de uma equipa de topo, mesmo que estejam numa má fase. É o Chelsea e isso significa jogadores de qualidade, com um grande treinador. Foi um jogo duro, a primeira parte foi boa para nós, mas não começámos bem e tivemos de nos ajustar. Tivemos chances, eles também, mas fomos mais eficazes", começou por dizer, à BT Sport."Na segunda parte não começámos bem, sofrer um golo ao fim de dois minutos não é a melhor forma de começar diante de uma equipa como eles. Depois do vermelho, ficamos com obrigação de ganhar o jogo. A expulsão é sempre um momento importante. Colocámos o Wilson e o Cairney para dar à equipa mais criatividade, mais calma com a bola. O golo veio de um grande cruzamento do Andreas [Pereira] e um grande golo para o Carlos [Vinicius], porque ele tem estado sempre na sombra do nosso goleador, o Mitrovic, e precisa de tempo para se adaptar e com mais tempo vai melhorar. Foi um momento importante para ele", acrescentou.