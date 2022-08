Marco Silva: «Igualámos o Liverpool do primeiro ao último minuto do jogo»

Marco Silva era um treinador agradado com a exibição dos jogadores do Fulham, após o empate com o Liverpool , em partida da 1.ª jornada da Premier League."Penso que os nossos jogadores mereciam algo mais do jogo. Sei que o Liverpool, principalmente no segundo tempo, teve mais controlo do jogo, mas penso que a nossa organização foi ótima", começou por referir o treinador do clube londrino na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro."Fizemos uma primeira parte muito boa, pela forma como bloqueamos quase tudo. Em termos de organização, o nosso primeiro tempo foi quase perfeito. A maneira como começámos o jogo, a intensidade com que jogámos na primeira parte, foi muito, muito boa. Controlámos todos os momentos deles muito bem", frisou o técnico português, que voltou a reforçar o ponto de vista."Penso que os igualámos desde o primeiro ao último minuto da partida. É apenas um ponto, mas creio que foi um bom desempenho da nossa parte", concluiu.